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Норвегия предоставит Украине гусеничные грузовые автомобили

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Минобороны Норвегии сообщили, что страна передаст Украине около 50 гусеничных грузовиков, передает УНН со ссылкой на ведомство. 

Детали

В Минобороны сообщили, что Норвегия передаст Украине около 50 гусеничных грузовиков.

"Они важны для доставки грузов в районы, где нет дорог. Украина по-прежнему остро нуждается в военной поддержке в борьбе с силами российского вторжения. Норвегия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Машина гусеничная и способна маневрировать на местности, недоступной для колесной техники. Поэтому они являются важным дополнением к колесным грузовикам для перевозки грузов. Грузовики могут перевозить боеприпасы, продовольствие и воду для украинских войск в полевых условиях, отмечает ведомство. 

На международном уровне машина называется M548, а норвежская версия - NM199. Машины находились на хранении в Вооруженных Силах Норвегии, но сейчас обслуживаются.

Как ранее сообщал УНН, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил предоставление Украине западных истребителей F-16, систем ПВО IRIS-T и зенитно ракетных комплексов средней дальности NASAMS.

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