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Норвегія надасть Україні гусеничні вантажні автомобілі

Норвегія надасть Україні гусеничні вантажні автомобілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. В Міноборони Норвегії повідомили, що країна передасть Україні близько 50 гусеничних вантажівок, передає УНН, з посиланням на відомство країни. 

Деталі

В Міноборони повідомили, що Норвегія передасть Україні близько 50 гусеничних вантажівок.

"Вони важливі для доставки вантажів у райони, де немає доріг. Україна, як і раніше, гостро потребує військової підтримки в боротьбі з силами російського вторгнення. Норвегія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказав міністр оборони Бйорн Арильд Грам.

Машина гусенична і здатна маневрувати на місцевості, недоступній для колісної техніки. Тому вони є важливим доповненням до колісних вантажівок для перевезення вантажів. Вантажівки можуть перевозити боєприпаси, продовольство і воду для українських військ у польових умовах, зазначає відомство.

На міжнародному рівні машина називається M548, а норвезька версія - NM199. Машини перебували на зберіганні у Збройних Силах Норвегії, але зараз обслуговуються.

Як раніше повідомляв УНН, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським підтвердив надання Україні західних винищувачів F-16, систем ППО IRIS-T та зенітно ракетних комплексів середньої дальності NASAMS.

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