Норвегия на вершине: произошли обновления в медальном зачете Олимпийских игр
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Завершились соревнования десятого дня Олимпийских игр 2022 года в Пекине по итогам которого были разыграны сразу 69 комплектов медалей, сообщает УНН со ссылкой на сайт ОИ-2022.
Детали
В лидерах общего зачета оказалась Норвегия (9 “золотых”, 5 “серебряных” и 7 “бронзовых”). На втором месте идет Германия (8-5-2), а за ней уже США (7-6-3).
Также в десятку лучших входят Нидерланды, Австрия, Швеция, Китай, ОКР, Франция и Швейцария.
Стоит отметить, что 26 стран завоевали хотя бы одну награду, среди них 21 команда имеет “золото”. Украинцы пока что остаются без медалей на ОИ-2022.
Дополнение
Соревнования продлятся до 20 февраля.