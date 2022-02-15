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15 марта, 19:03 • 101051 просмотра

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15 марта, 13:44 • 130712 просмотра

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Норвегия на вершине: произошли обновления в медальном зачете Олимпийских игр

Норвегия на вершине: произошли обновления в медальном зачете Олимпийских игр

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Завершились соревнования десятого дня Олимпийских игр 2022 года в Пекине по итогам которого были разыграны сразу 69 комплектов медалей, сообщает УНН со ссылкой на сайт ОИ-2022.

Детали

В лидерах общего зачета оказалась Норвегия (9 “золотых”, 5 “серебряных” и 7 “бронзовых”). На втором месте идет Германия (8-5-2), а за ней уже США (7-6-3).

Также в десятку лучших входят Нидерланды, Австрия, Швеция, Китай, ОКР, Франция и Швейцария.

Стоит отметить, что 26 стран завоевали хотя бы одну награду, среди них 21 команда имеет “золото”. Украинцы пока что остаются без медалей на ОИ-2022.

Дополнение

Соревнования продлятся до 20 февраля.

Украинские Национальные Новости

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