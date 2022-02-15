Норвегія на вершині: відбулися оновлення в медальному заліку Олімпійських ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Завершилися змагання десятого дня Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні за підсумками якого були розіграні одразу 69 комплектів медалей, повідомляє УНН з посиланням на сайт ОІ-2022.
Деталі
В лідерах загального заліку опинилася Норвегія (9 “золотих”, 5 “срібних”, 7 “бронзових”). На другому місці крокує Німеччина (8-5-2), а за нею вже США (7-6-3).
Також до десятки найкращих входять Нідерланди, Австрія, Швеція, Китай, ОКР, Франція та Швейцарія.
Варто відзначити, що 26 країн вибороли бодай одну нагороду, серед них 21 команда має “золото”. Українці поки що залишаються без медалей на ОІ-2022.
Доповнення
Змагання триватимуть до 20 лютого.