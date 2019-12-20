Нормандская встреча не может быть основанием ослабления давления на Москву - МИД

"Стоит понять, что сама по себе встреча лидеров "нормандской четверки" не может рассматриваться как основание для ослабления политического или санкционного давления на Москву. Главное для нас - обеспечить международную солидарность для того, чтобы заставить РФ полноценно обеспечить выполнение взятых на нее обязательства "обязательств", - отметил Боднар.

По его словам, Украина уже начала выполнять решения, которые согласовали в Париже.

"Украина со своей стороны начала выполнение своей части договоренностей. Речь идет о принятом ВР решении о продлении закона о действии особого статуса Донбасса", - сказал Боднар.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия закона о "особом статусе" Донбасса на год.

Как сообщалось ранее в УНН, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в "нормандском формате" в Париже сообщил, что законопроект об "особом статусе" Донбасса будет продолжен.