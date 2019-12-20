Нормандська зустріч не може бути підставою послаблення тиску на Москву – МЗС

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Зустріч лідерів "нормандської четвірки", яка відбулася 9 грудня у Парижі, не може бути підставою для послаблення політичного та санкційного тиску на Москву. Про це під час години запитань до уряду у ВР повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає кореспондент УНН.