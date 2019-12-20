Нормандська зустріч не може бути підставою послаблення тиску на Москву – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Зустріч лідерів "нормандської четвірки", яка відбулася 9 грудня у Парижі, не може бути підставою для послаблення політичного та санкційного тиску на Москву. Про це під час години запитань до уряду у ВР повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає кореспондент УНН.
"Варто зрозуміти, що сама по собі зустріч лідерів "нормандської четвірки" не може розглядатися, як підстава для послаблення політичного чи санкційного тиску на Москву. Головне для нас - забезпечити міжнародну солідарність для того, щоб змусити РФ повноцінно забезпечити виконання взятих на неї зобов’язань", - зазначив Боднар.
За його словами, Україна вже почала виконувати рішення, які погодили у Парижі.
"Україна зі свого боку почала виконання своєї частини домовленостей. Мова йде про прийняте ВР рішення про продовження закону про дію особливого статусу Донбасу", - сказав Боднар.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії закону щодо "особливого статусу" Донбасу на рік.
Як повідомлялося раніше в УНН, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі у "нормандському форматі" у Парижі повідомив, що законопроект про "особливий статус" Донбасу буде продовжено.