Номинация на дрифт года: в ГУР показали эффектное видео эвакуации подбитого россиянами броневика с поля боя

На Купянском направлении во время выполнения боевого задания бойцами Главного управления разведки Минобороны Украины, российские захватчики подбили броневик MaxxPro. Один из украинских бойцов не растерялся и сумел эвакуировать технику к позициям Сил обороны, несмотря на то, что ехать пришлось на трех колесах. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГУР.

Номинация на дрифт года ― водитель ГУР эвакуировал подбитый россиянами броневик с поля боя - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время операции на Купянском направлении бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины выехали на боевое задание, во время которого их броневик M1224 MaxxPro подбили враги.

Отмечается, что машина сохранила жизнь воинов, которые десантировались из нее и продолжили маневр, а MaxxPro остался в зоне вражеского поражения.

Боец подразделения логистики решил сохранить машину ― на месте убедился, что двигатель исправен, и на трех колесах со скрежетом металла по асфальту успешно, "с искрой", эвакуировал MaxxPro - рассказали в ГУР.

Эпическое видео впечатляющей погони было снято аэроразведчиками подразделения.

Дополнение

Пограничники комендатуры "Шквал" разгромили врага в Луганской области. Отмечается, что бойцы Карпатского отряда нанесли точные удары fpv-дронами по вражеской технике, антеннам, wifi-мостам, фортификациям, позициям и местам скопления противника.

Украинские войска уничтожили на Покровском направлении танк Т-72 и две бронемашины противника.