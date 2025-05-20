Номінація на дрифт року: у ГУР показали ефектне відео евакуації підбитого росіянами броньовика з поля бою

На Куп’янському напрямку під час виконання бойового завдання бійцями Головного управління розвідки Міноборони України, російські загарбники підбили броньовик MaxxPro. Один з українських бійців не розгубився і зумів евакуювати техніку до позицій Сил оборони попри те, що їхати довелося на трьох колесах. Про це пише УНН з посиланням на ГУР.

Номінація на дрифт року ― водій ГУР евакуював підбитий росіянами броньовик з поля бою - говориться у повідомленні.

Повідомляється, що під час операції на Куп’янському напрямку бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України виїхали на бойове завдання, під час якого їхній броньовик M1224 MaxxPro підбили вороги.

Зазначається, що машина зберегла життя воїнів, які десантувалися з неї та продовжили маневр, а MaxxPro залишився в зоні ворожого ураження.

Боєць підрозділу логістики вирішив зберегти машину ― на місці переконався, що двигун справний, і на трьох колесах зі скреготом металу по асфальту успішно, "з іскрою", евакуював MaxxPro - розповіли в ГУР.

Епічне відео вражаючої гонитви було зняте аеророзвідниками підрозділу.

Доповнення

Прикордонники комендатури "Шквал" розгромили ворога на Луганщині. Зазначається, що бійці Карпатського загону завдали влучних ударів fpv-дронами по ворожій техніці, антенах, wifi-мостах, фортифікаціях, позиціях і місцях скупчення противника.

Українські війська знищили на Покровському напрямку танк Т-72 і дві бронемашини противника.