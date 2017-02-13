Grammy-2017: Бейонсе в образе Богоматери, несомненная победа Адель и посмертное награждение Д.Боуи

В частности, на церемонии посмертно наградили британского музыканта Дэвида Боуи, который ушел из жизни в январе прошлого года. Его последняя работа Blackstar одержала победу в категории "Лучший альтернативный альбом". Кроме того, эта композиция победила и в номинации "Лучшее рок-исполнение".

"Лучшим музыкальным видео" определили ролик Бейонсе "Formation".

А в номинации "Лучший новый артист" победил американский хип-хоппер Чанселор Джонатан Беннетт, который выступает под псевдонимом Chance the Rapper.

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К тому же, британская певица Адель получила пять статуэток Grammy. Так, ее альбом "25" стал лучшим. Также она забрала награду за "Лучшее сольное исполнение" композиции "Hello", "Запись года", "Лучшая песня" и "Лучший поп-вокальный альбом". В этой номинации она опередила Бейонсе и Джастина Бибера.

Справка: Grammy - музыкальная премия Американской академии звукозаписи, была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний 14 марта 1958 г.