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Grammy-2017: Бейонсе в образі Богоматері, беззаперечна перемога Адель і посмертне нагородження Д.Боуї

Київ • УНН

 • 32122 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. На 59-й щорічній церемонії вручення премії Grammy, яка пройшла у Лос-Анджелесі, відбулося нагородження найуспішніших музичних виконавців світу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу премії.

Grammy-2017: Бейонсе в образі Богоматері, беззаперечна перемога Адель і посмертне нагородження Д.Боуї

Зокрема, на церемонії було посмертно нагороджено британського музиканта Девіда Боуї, який пішов з життя у січні минулого року. Його остання робота Blackstar виборола перемогу в категорії "Найкращий альтернативний альбом". Крім того, ця композиція перемогла і в номінації "Найкраще рок-виконання".

"Найкращим музичним відео" визначили ролик Бейонсе "Formation".

А у номінації “Найкращий новий артист” перемогу здобув американський хіп-хопер Чанселор Джонатан Беннетт, який виступає під псевдонімом Chance the Rapper.

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До того ж, британська співачка Адель здобула п'яти статуеток Grammy. Так, її альбом “25” став найкращим. Також вона забрала нагороду за "Найкраще сольне виконання" композиції "Hello", "Запис року", "Найкраща пісня" та "Найкращий поп-вокальний альбом". У цій номінації вона випередила Бейонсе та Джастіна Бібера.

Довідка УНН: Grammy — музична премія Американської академії звукозапису, була заснована Американською асоціацією компаній звукозапису 14 березня 1958 року.

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