Nokia к концу 2022 года свернет свой бизнес в россии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявил, что планирует закрыть большую часть своего российского бизнеса до конца года. Об этом сообщает издание Reuters, информирует УНН.
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«К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в россии уйдет из Nokia, и мы освободим все наши офисы. Мы сохраним официальное присутствие в стране до тех пор, пока не будет завершено юридическое закрытие», - подчеркнул представитель Nokia.
Детали
Как отмечается, все больше и больше западных компаний продают свой российский бизнес после того, как 24 февраля 2022 года российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Дополнение
Корпорация Microsoft решила существенно сократить свою деятельность в россии. В то же время компания продолжит выполнять существующие договорные обязательства с российскими клиентами, пока действует приостановка новых продаж.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram-канале сообщил, что техногигант IBM окончательно ушла из россии и уволила своих сотрудников.