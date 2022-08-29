Nokia до кінця 2022 року згорне свій бізнес в росії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia заявив, що планує закрити більшу частину свого російського бізнесу до кінця року. Про це повідомляє видання Reuters, інформує УНН.
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«До кінця року переважна більшість наших співробітників в росії піде з Nokia, і ми звільнимо всі наші офіси. Ми збережемо офіційну присутність в країні до тих пір, поки не буде завершено юридичне закриття», - наголосив представник Nokia.
Деталі
Як зазначається, все більше і більше західних компаній продають свій російський бізнес після того, як 24 лютого 2022 року російська армія почала повномасштабне вторгнення в Україну.
Доповнення
Корпорація Microsoft вирішила суттєво скоротити свою діяльність в росії. Водночас компанія продовжить виконувати існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами, поки діє призупинення нових продажів.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram-каналі повідомив, що техногігант IBM остаточно пішла з росії та звільнила своїх співробітників.