Nokia до кінця 2022 року згорне свій бізнес в росії

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«До кінця року переважна більшість наших співробітників в росії піде з Nokia, і ми звільнимо всі наші офіси. Ми збережемо офіційну присутність в країні до тих пір, поки не буде завершено юридичне закриття», - наголосив представник Nokia.

Деталі

Як зазначається, все більше і більше західних компаній продають свій російський бізнес після того, як 24 лютого 2022 року російська армія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Доповнення

Корпорація Microsoft вирішила суттєво скоротити свою діяльність в росії. Водночас компанія продовжить виконувати існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами, поки діє призупинення нових продажів.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram-каналі повідомив, що техногігант IBM остаточно пішла з росії та звільнила своїх співробітників.