Ночью рф атаковала Одесскую область, есть погибший - Кипер

Сегодня ночью российские террористы в течение почти двух часов атаковали ударными беспилотниками Измаильский район в Одесской области. Наши силы ПВО сбили подавляющее количество "шахедов", однако, есть попадание и погибший. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что оккупанты прицельно атаковали именно припортовую инфраструктуру Подунавья.

"Повреждены складское помещение, элеватор и грузовики. Водитель одной из фур погиб. На месте произошел пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего... Еще раз подчеркиваю необходимость реагировать на сигнал воздушной тревоги в случае опасности!!!" - написал Кипер.

Дополнение

В небе над Украиной ночью уничтожили 15 из 18 вражеских "шахедов".