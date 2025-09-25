Ночная атака РФ дронами на Винницкую область: показали последствия
Киев • УНН
В Винницкой области 25 сентября российские дроны атаковали объект критической инфраструктуры. В результате попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели, пострадавших нет.
В Винницкой области во время ночной атаки рф было попадание по объекту критической инфраструктуры, возникший пожар потушили, сообщили в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.
Подробности
"В Винницкой области, в ночь на 25 сентября, в результате атаки российских дронов, произошло попадание по объекту критической инфраструктуры. В результате попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.
