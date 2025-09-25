Нічна атака рф дронами на Вінниччину: показали наслідки
Київ • УНН
На Вінниччині 25 вересня російські дрони атакували об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники, постраждалих немає.
У Вінницькій області під час нічної атаки рф було влучання по об'єкту критичної інфраструктури, виниклу пожежу загасили, повідомили у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.
Деталі
"На Вінниччині, у ніч на 25 вересня, внаслідок атаки російських дронів, сталося влучання по об’єкту критичної інфраструктури. У результаті влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, ніхто з людей не постраждав", - ідеться у повідомленні.
