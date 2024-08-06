Ночная атака на Киевщину: выбиты окна в домах, АЗС и одном ТЦ

Из-за ночной вражеской атаки на Киевщину падения обломков зафиксированы в двух районах области. В частности, выбиты окна в четырех многоэтажных жилых домах, на двух АЗС и в одном из торговых центров и кафе.

Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает корреспондент УНН.

Кравченко сообщил обновленную информацию по состоянию на 18:00.

Оперативные службы продолжают работы по ликвидации последствий атаки. Падение обломков пока зафиксированы в двух районах области. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, в одном из районов зафиксированы повреждения:

- в четырех многоэтажных жилых домах выбиты окна;

- в частном доме повреждены фронтоны и выбиты окна. Также поврежден один легковой автомобиль;

- на двух АЗС выбиты окна и посечены фасады;

- в многоэтажном здании с офисными помещениями выбиты двери, окна, посечен фасад;

- на коммунальном предприятии взрывной волной повреждены окна; - в одном из торговых центров и кафе выбиты окна;

- в складском помещении на территории гаражного кооператива выбиты окна и рамы; - на четырех предприятиях также повреждены окна.

"Кроме этого, взрывной волной поврежден дом лесника. В другом районе - обнаружены обломки вражеской цели на частном придомовом участке. Пострадавших и повреждений зданий нет. Все оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий вражеской атаки", - рассказал Кравченко.

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