Ночная атака на Киевщину: выбиты окна в домах, АЗС и одном ТЦ
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Киевщину зафиксировано падение обломков в двух районах. Повреждены жилые дома, АЗС, торговый центр и другие объекты, выбиты окна и повреждены фасады.
Из-за ночной вражеской атаки на Киевщину падения обломков зафиксированы в двух районах области. В частности, выбиты окна в четырех многоэтажных жилых домах, на двух АЗС и в одном из торговых центров и кафе.
Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает корреспондент УНН.
Кравченко сообщил обновленную информацию по состоянию на 18:00.
Оперативные службы продолжают работы по ликвидации последствий атаки. Падение обломков пока зафиксированы в двух районах области. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет
По его словам, в одном из районов зафиксированы повреждения:
- в четырех многоэтажных жилых домах выбиты окна;
- в частном доме повреждены фронтоны и выбиты окна. Также поврежден один легковой автомобиль;
- на двух АЗС выбиты окна и посечены фасады;
- в многоэтажном здании с офисными помещениями выбиты двери, окна, посечен фасад;
- на коммунальном предприятии взрывной волной повреждены окна; - в одном из торговых центров и кафе выбиты окна;
- в складском помещении на территории гаражного кооператива выбиты окна и рамы; - на четырех предприятиях также повреждены окна.
"Кроме этого, взрывной волной поврежден дом лесника. В другом районе - обнаружены обломки вражеской цели на частном придомовом участке. Пострадавших и повреждений зданий нет. Все оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий вражеской атаки", - рассказал Кравченко.
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