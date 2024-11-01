Ночная атака рф дронами на Киевскую область: что известно о последствиях
Киев • УНН
Силы противовоздушной обороны отразили атаку вражеских дронов над Киевской областью. Обломки повредили два частных дома, жертв нет.
Киевская область ночью подверглась атаке российских войск дронами, силы ПВО сбивали вражеские беспилотники. В результате падения обломков повреждены два частных дома, пострадавших среди населения нет. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в пятницу в Facebook, пишет УНН.
Ночью состоялась очередная атака вражеских дронов на Киевщину. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры отсутствуют. В одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены 2 частных дома. Повреждения незначительные - выбиты окна, повреждены фасады и кровли
Оперативные службы, по его словам, продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.
Над Украиной сбили 31 дрон и ракету во время ночной атаки рф1 ноября 2024, 06:36 • 5336 просмотров