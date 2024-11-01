Ночная атака рф дронами на Киевскую область: что известно о последствиях

Киевская область ночью подверглась атаке российских войск дронами, силы ПВО сбивали вражеские беспилотники. В результате падения обломков повреждены два частных дома, пострадавших среди населения нет. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в пятницу в Facebook, пишет УНН.

Ночью состоялась очередная атака вражеских дронов на Киевщину. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры отсутствуют. В одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены 2 частных дома. Повреждения незначительные - выбиты окна, повреждены фасады и кровли