Ночная атака дронами: в Одесской области попадание в законсервированное здание объекта инфраструктуры, повреждена многоэтажка - Силы обороны Юга

Российские войска ночью направили дроновую атаку на юг Украины, сбито 14 дронов, 10 из них - в Одесской области. В Одесском районе произошло попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры, а в Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка, сообщили в Силах обороны юга Украины, пишет УНН.

Детали

"Враг продолжает террор мирных украинцев. Этой ночью направил по югу Украины очередную дроновую атаку. Подавляющее большинство вражеских БпЛА типа "Shahed-131/136" заходило на удар с направления временно оккупированного Крыма", - сообщили Силы обороны юга Украины в Telegram.

Как отмечается, 14 дронов-камикадзе уничтожено: 1 в Херсонской, 3 в Николаевской, 10 в Одесской областях.

"В Одесском районе произошло попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры. А в Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка. Возник пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС. Пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано", - указали в Силах обороны Юга.

Пожар в одесской многоэтажке ликвидирован - горсовет