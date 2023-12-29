Ночная атака дронами: в Одесской области попадание в законсервированное здание объекта инфраструктуры, повреждена многоэтажка - Силы обороны Юга
Атака российских беспилотников на юг Украины; сбито 14 беспилотников, повреждения в Одессе, но жертв среди гражданского населения нет.
"Кинжалы", "Калибры", "Шахеды", С-300: Игнат рассказал, какие типы ракет выпустила рф по Украине
россия осуществила массированную ракетную атаку на Украину, используя различные типы ракет, включая "Кинжал", С-300 и другие.
Ракетная атака рф на Львов: есть погибший, трое раненых
Львов подвергся ракетному обстрелу, в результате которого один человек погиб и трое получили ранения, были повреждены жилые дома.
Ракетная атака рф на Киев: на складе масштабный пожар, много раненых - КГВА
Ракетный удар в Киеве привел к большому пожару и большому количеству раненых на складе в Подольском районе; многие районы пострадали от ранений и повреждений зданий.
Атака рф на Киев: под завалами поврежденного дома три человека
Обломки российской ракеты попали в киевский склад, в результате чего три человека оказались под завалами; еще трое были спасены.
Ракетная атака на Киев: в КГВА сообщили о пожарах и повреждениях в четырех районах
Вражеский ракетный удар по Киеву вызвал разрушения и пожары в четырех районах.
Во Львове прогремели повторные взрывы - Садовый
Во Львове вновь прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Вражеская атака на Киев: мэр сообщил о семи госпитализированных людях
Семь человек госпитализированы в Киеве после вражеской атаки.
Вражеская атака на Киев: взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская" - Кличко
Во время атаки врага взрыв повредил станцию киевского метро "Лукьяновская"; она служит укрытием, поезда там не останавливаются.
Вражеская атака: в Днепре есть погибшие и пострадавшие - Филатов
Мэр Днепра сообщает о жертвах российской атаки.