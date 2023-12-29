Пожар в одесской многоэтажке ликвидирован - горсовет
Киев • УНН
Пожар в одесской многоэтажке, вызванный обломками беспилотника, ликвидирован, утром откроется центр помощи пострадавшим жильцам.
Пожар, возникший в одесской многоэтажке из-за падения обломков дрона из-за падения обломков дрона, потушили. Об этом сообщили в Одесском горсовете, передает УНН.
Детали
В горсовете сообщили, что утром будет работать оперативный штаб, куда могут обращаться жители дома для получения помощи за поврежденное жилье.
Напомним,
Во время воздушной тревоги в ночь на 29 декабря в Одессе обломки дрона влетели в многоэтажку, в результате чего возник пожар.
Во Львове прогремела серия взрывов, работает ПВО29 декабрь 2023, 03:00 • 30763 просмотра
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Пожар в одесской многоэтажке ликвидирован - горсовет
Пожар в одесской многоэтажке, вызванный обломками беспилотника, ликвидирован, утром откроется центр помощи пострадавшим жильцам.
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