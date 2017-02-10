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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нобелевский лауреат и изобретатель МРТ умер в возрасте 83 лет

Киев • УНН

 • 17431 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Британский физик Питер Мэнсфилд, один из разработчиков метода магнитно-резонансной томографии (МРТ - ред.), умер в четверг в возрасте 83 лет, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Нобелевский лауреат и изобретатель МРТ умер в возрасте 83 лет

"Будучи выдающимся ученым и первооткрывателем в своей области, он был любящим и преданным мужем, отцом и дедом, которого нам будет не хватать", - говорится в заявлении семьи П.Менсфилда.

В 1964 году исследователь стал профессором Ноттингемского университета, где он преподавал в течение 30 лет. В 2003 году ему вручили Нобелевскую премию в области медицины за изобретение МРТ.

 

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