Нобелевский лауреат и изобретатель МРТ умер в возрасте 83 лет

"Будучи выдающимся ученым и первооткрывателем в своей области, он был любящим и преданным мужем, отцом и дедом, которого нам будет не хватать", - говорится в заявлении семьи П.Менсфилда.

В 1964 году исследователь стал профессором Ноттингемского университета, где он преподавал в течение 30 лет. В 2003 году ему вручили Нобелевскую премию в области медицины за изобретение МРТ.