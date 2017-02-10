Нобелевский лауреат и изобретатель МРТ умер в возрасте 83 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Британский физик Питер Мэнсфилд, один из разработчиков метода магнитно-резонансной томографии (МРТ - ред.), умер в четверг в возрасте 83 лет, передает УНН со ссылкой на ВВС .
"Будучи выдающимся ученым и первооткрывателем в своей области, он был любящим и преданным мужем, отцом и дедом, которого нам будет не хватать", - говорится в заявлении семьи П.Менсфилда.
В 1964 году исследователь стал профессором Ноттингемского университета, где он преподавал в течение 30 лет. В 2003 году ему вручили Нобелевскую премию в области медицины за изобретение МРТ.