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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 39683 перегляди

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Нобелівський лауреат і винахідник МРТ помер у віці 83 років

Київ • УНН

 • 17431 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Британський фізик Пітер Менсфілд, один з розробників методу магнітно-резонансної томографії (МРТ — Ред.), помер в четвер у віці 83 років, передає УНН з посиланням на ВВС.

Нобелівський лауреат і винахідник МРТ помер у віці 83 років

“Будучи видатним ученим і першовідкривачем у своїй галузі, він був люблячим і відданим чоловіком, батьком і дідом, якого нам буде не вистачати”, — йдеться у заяві сім’ї П.Менсфілда.

У 1964 році дослідник став професором Ноттінгемського університету, де він викладав протягом 30 років. В 2003 році йому вручили Нобелівську премію в галузі медицини за винахід МРТ.

 

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