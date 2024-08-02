Председателем НКРЭКУ избран Юрий Власенко, сообщили в пресс-службе регулятора в пятницу, пишет УНН.

Детали

«2 августа 2024 года члены НКРЭКУ во время закрытого заседания путем тайного голосования избрали председателем регулятора Юрия Власенко», - говорится в сообщении.

Дополнение

По данным НКРЭКУ, Юрий Власенко имеет опыт работы в энергетической отрасли более 20 лет. В частности, работал на различных должностях в Комиссии по регулированию электроэнергетики и в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

С мая 2021 года по июль 2024 года работал первым заместителем министра энергетики Украины.

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