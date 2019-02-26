НКРЭКУ изменила тариф на холодную воду в ряде областей

"Решение принято по вопросу 4 (О принятии постановления НКРЭКУ "О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 № 1141 "Об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод - ред. ) и по вопросу 5 (о принятии постановления НКРЭКУ "о внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 26 ноября 2015 № 2868" об установлении тарифов на централизованое снабжение холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) - ред.) - по всем водоканалах, кроме "Винницаоблканал", - отметил он.

Согласно решению, оптовые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод лицензиатам НКРЭКУ, которые реализуют воду другим предприятиям водопроводно-канализационного хозяйства (то есть оптовые тарифы) за 1 куб. м (без НДС) установлены на уровне:

КП "Черновцыводоканал" - 3,22 (водоснабжение).

Львовское ГКП "Львовводоканал" - 3,52 и 1,12 (водоснабжение и водоотведение соответственно).

КП "Дрогобичводоканал" Дрогобычского городского совета Львовской области - 5,94 и 1,83 соответственно.

Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для всех остальных потребителей, следующим лицензиатам, за 1 куб. м (без НДС) составят:

КП "Черниговводоканал" - 8,60 и 8,41 (водоснабжение и водоотведение соответственно).

КП "Житомирводоканал" - 6,99 и 7,88.

КП "Черновцыводоканал" - 8,61 и 4,53.

КП "Кременчугводоканал" - 7,50 и 8,13.

Городском коммунпредприятий "Николаевводоканал" - 8,91 и 7,17.

КП "Гортепловодэнергия" (Каменец-Подольский) - 9,13 и 7,61.

КП "Иванофранковскводокотехпром" - 6,58 и 8,11.

Львовское ГКП "Львовводоканал" - 7,94 и 4,23.

КП "Дрогобичводоканал" Дрогобычского городского совета Львовской области - 12,60 и 6,23.

КП Славянского городского совета "Словгорводоканал" - 13,89 и 8,67.

При этом он уточнил, что вопрос об установлении тарифа на централизованное снабжение холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) на "Винницаоблканал" будет рассматриваться позже - сегодня в 13:30.

Напомним, с 1 февраля тариф на холодное водоснабжение повысился для киевлян.