НКРЕКП змінила тариф на холодну воду в низці областей

"Рішення прийняте по питанню 4 (Про прийняття постанови НКРЕКП "Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141" про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення – ред.) і по питанню 5 (Про прийняття постанови НКРЕКП "Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868" про встановлення тарифів на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – ред.) – по всіх водоканалах, крім Вінницяоблканал", - зазначив він.

Відповідно до рішення оптові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення ліцензіатам НКРЕКП, які реалізують воду іншим підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства (тобто оптові тарифи), за 1 куб. м (без ПДВ) встановлені на рівні:

КП "Чернівціводоканал" - 3,22 (водопостачання).

Львівське МКП "Львівводоканал" – 3,52 і 1,12 (водопостачання і водовідведення відповідно).

КП "Дрогобичводоканал" Дрогобицької міської ради Львівської області – 5,94 і 1,83 відповідно.

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для всіх інших споживачів, наступним ліцензіатам, за 1 куб. м (без ПДВ) складуть:

КП "Чернігівводоканал" – 8,60 і 8,41 (водопостачання і водовідведення відповідно).

КП "Житомирводоканал" – 6,99 і 7,88.

КП "Чернівціводоканал" – 8,61 і 4,53.

КП "Кременчукводоканал" – 7,50 і 8,13.

Міському комунпідприємству "Миколаївводоканал" – 8,91 і 7,17.

КП "Міськтепловоденергія" (Кам'янець-Подільський) – 9,13 і 7,61.

КП "Іванокфранківськводоекотехпром" – 6,58 і 8,11.

Львівське МКП "Львівводоканал" – 7,94 і 4,23.

КП "Дрогобичводоканал" Дрогобицької міської ради Львівської області – 12,60 і 6,23.

КП Слов'янської міської ради "Словміськводоканал" – 13,89 і 8,67.

При цьому він уточнив, що питання щодо встановлення тарифу на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем) на "Вінницяоблканал" буде розглядатися пізніше – сьогодні о 13:30.

Нагадаємо, з 1 лютого тариф на холодне водопостачання підвищився для киян.