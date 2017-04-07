НКРЭКУ требует переформатирования - В.Гройсман

"Я думаю, что надо переформатировать НКРЭКУ. У нас еще дискуссии в Кабмине по этому поводу не было, и считаю что пора вывести работу комиссии на совершенно другой уровень", - сказал В.Гройсман.

Напомним, голову НКРЭКУ Д.Вовка пригласили на отчет в Верховную Раду.