НКРЭКУ требует переформатирования - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, требует переформатирования. Об этом во время заседания форума "Правительство под микроскопом: итоги работы и вызовы" сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Я думаю, что надо переформатировать НКРЭКУ. У нас еще дискуссии в Кабмине по этому поводу не было, и считаю что пора вывести работу комиссии на совершенно другой уровень", - сказал В.Гройсман.
Напомним, голову НКРЭКУ Д.Вовка пригласили на отчет в Верховную Раду.