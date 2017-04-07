НКРЕКП потребує переформатування - В.Гройсман

"Я думаю, що треба переформатовувати НКРЕКП. У нас ще дискусії в Кабміні з цього приводу не було, та вважаю що настав час вивести роботу комісії на зовсім інший рівень", - сказав В.Гройсман.

Нагадаємо, голову НКРЕКП Д.Вовка запросили на звіт до Верховної Ради.