НКРЕКП потребує переформатування - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, потребує пере форматування. Про це під час засідання форуму "Уряд під мікроскопом: підсумки року роботи та виклики" повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Я думаю, що треба переформатовувати НКРЕКП. У нас ще дискусії в Кабміні з цього приводу не було, та вважаю що настав час вивести роботу комісії на зовсім інший рівень", - сказав В.Гройсман.
Нагадаємо, голову НКРЕКП Д.Вовка запросили на звіт до Верховної Ради.