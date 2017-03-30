НКРЭКУ передала в парламент отчет о своей деятельности в 2016 году
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила отчет о деятельности НКРЭКУ в 2016 году и передала его в парламент. За такое решение члены комиссии проголосовали единогласно, передает корреспондент УНН.
В частности, комиссия приняла постановление, которым утвердила Отчет о результатах деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в 2016 году.
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"Состоялась определенная эволюция от статистической подборки к (изложению в отчете - ред.) приоритетов, задач, достижений комиссии за конкретный год, а также более удобная форма (отчета - ред.) - электронная", - сказал глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, комментируя утвержденный отчет.