НКРЭКУ передала в парламент отчет о своей деятельности в 2016 году

В частности, комиссия приняла постановление, которым утвердила Отчет о результатах деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в 2016 году.

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"Состоялась определенная эволюция от статистической подборки к (изложению в отчете - ред.) приоритетов, задач, достижений комиссии за конкретный год, а также более удобная форма (отчета - ред.) - электронная", - сказал глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, комментируя утвержденный отчет.