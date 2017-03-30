НКРЭКУ передала в парламент отчет о своей деятельности в 2016 году

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53941 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105538 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162539 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119408 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118317 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113516 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104927 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107247 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103726 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155402 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
НКРЭКУ передала в парламент отчет о своей деятельности в 2016 году

НКРЭКУ передала в парламент отчет о своей деятельности в 2016 году

Киев  •  УНН

 • 9963 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила отчет о деятельности НКРЭКУ в 2016 году и передала его в парламент. За такое решение члены комиссии проголосовали единогласно, передает корреспондент УНН.

В частности, комиссия приняла постановление, которым утвердила Отчет о результатах деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в 2016 году.

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"Состоялась определенная эволюция от статистической подборки к (изложению в отчете - ред.) приоритетов, задач, достижений комиссии за конкретный год, а также более удобная форма (отчета - ред.) - электронная", - сказал глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, комментируя утвержденный отчет.

Украинские Национальные Новости

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