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НКРЕКП передала до парламенту звіт про свою діяльність у 2016 році

НКРЕКП передала до парламенту звіт про свою діяльність у 2016 році

Київ • УНН

 • 9968 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг затвердила звіт про діяльність НКРЕКП у 2016 році та передала його до парламенту. За таке рішення члени комісії проголосували одностайно, передає кореспондент УНН.

Зокрема комісія ухвалила постанову, якою затвердила Звіт про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у 2016 році.

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“Відбулась певна еволюція від статистичної підбірки до (викладення у звіті — ред.) пріоритетів, завдань, досягнень комісії за конкретний рік, а також більш зручна форма (звіту — ред.) — електронна”, — сказав голова НКРЕКП Дмитро Вовк, коментуючи затверджений звіт.

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