НКРЕКП передала до парламенту звіт про свою діяльність у 2016 році

Зокрема комісія ухвалила постанову, якою затвердила Звіт про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у 2016 році.

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“Відбулась певна еволюція від статистичної підбірки до (викладення у звіті — ред.) пріоритетів, завдань, досягнень комісії за конкретний рік, а також більш зручна форма (звіту — ред.) — електронна”, — сказав голова НКРЕКП Дмитро Вовк, коментуючи затверджений звіт.