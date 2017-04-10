НКРЭКУ имеет решить вопрос о подключении предприятий к электросети - В.Гройсман

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53864 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105527 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162517 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119399 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118311 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113513 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104926 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107246 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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11 марта, 06:59 • 103725 просмотра

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НКРЭКУ имеет решить вопрос о подключении предприятий к электросети - В.Гройсман

НКРЭКУ имеет решить вопрос о подключении предприятий к электросети - В.Гройсман

Киев  •  УНН

 • 12236 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должна решить вопрос о подключении предприятий к электросети. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на II Украинском форуме бизнеса, передает корреспондент УНН.

"Считаю, что с этими монополистами надо ставить точку, и то, что они сегодня выкручивают руки и ноги, извините, бизнеса при подключении. Фактически приходит их клиент, который говорит о том, что я буду у тебя отбирать твою продукцию, они начинают навязывать технические условия, которых в природе не существует, и потом выставлять ему счета на всю эту историю ", - подчеркнул он.

Премьер отметил, что "была слабая попытка НКРЭКУ урегулировать вопрос подключения к электросети". "Сейчас они (НКРЭКУ - ред.) должны ее исправить. И, насколько я знаю, была встреча с бизнесом и как будто они нашли системное решение, где облэнерго имеет "под ключ" вас подключить с абсолютно прозрачными условиями , - уточнил Глава правительства.

В.Гройсман добавил, что наработанные условия для подключения предприятий к сети будут прозрачными, то правительство их поддержит.

Как сообщал УНН, по словам В.ГРОЙСМАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, требует переформатирования .

 

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