НКРЭКУ имеет решить вопрос о подключении предприятий к электросети - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должна решить вопрос о подключении предприятий к электросети. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на II Украинском форуме бизнеса, передает корреспондент УНН.
"Считаю, что с этими монополистами надо ставить точку, и то, что они сегодня выкручивают руки и ноги, извините, бизнеса при подключении. Фактически приходит их клиент, который говорит о том, что я буду у тебя отбирать твою продукцию, они начинают навязывать технические условия, которых в природе не существует, и потом выставлять ему счета на всю эту историю ", - подчеркнул он.
Премьер отметил, что "была слабая попытка НКРЭКУ урегулировать вопрос подключения к электросети". "Сейчас они (НКРЭКУ - ред.) должны ее исправить. И, насколько я знаю, была встреча с бизнесом и как будто они нашли системное решение, где облэнерго имеет "под ключ" вас подключить с абсолютно прозрачными условиями , - уточнил Глава правительства.
В.Гройсман добавил, что наработанные условия для подключения предприятий к сети будут прозрачными, то правительство их поддержит.
Как сообщал УНН, по словам В.ГРОЙСМАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, требует переформатирования .