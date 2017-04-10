НКРЕКП має владнати питання щодо підключення підприємств до електромережі – В.Гройсман

“Вважаю, що з цими монополістами треба ставити крапку, і те, що вони сьогодні викручують руки й ноги, вибачте, бізнесу при підключенні. Фактично приходить їхній клієнт, який говорить про те, що я буду в тебе відбирати твою продукцію, вони починають нав’язувати технічні умови, яких у природі не існує, і потім виставляти йому рахунки на всю цю історію”, — наголосив він.

Прем’єр зазначив, що “була недолуга спроба НКРЕКП врегулювати питання підключення до електромережі”. “Зараз вони (НКРЕКП — ред.) мають її виправити. І, наскільки я знаю, була зустріч з бізнесом і начебто вони знайшли системне рішення, де обленерго має „під ключ“ вас підключити за абсолютно прозорими умовами”, — уточнив Голова уряду.

В.Гройсман додав, що напрацьовані умови щодо підключення підприємств до енергомережі будуть прозорими, то уряд їх підтримає.

Як повідомляв УНН, за словами В.Гройсмана, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, потребує переформатування.