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Украина призвала Совбез ООН привлечь к ответственности россию и восстановить доверие к Организации

Киев • УНН

 • 1190434 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Совбез ООН не в состоянии обеспечить международный мир и безопасность, преступник не привлечен к ответственности, доверие невозможно восстановить без устранения несправедливости – с таким заявлением выступила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин на открытых дебатах Совбеза по укреплению доверия для поддержания мира, пишет УНН

Детали

Апеллируя к Уставу ООН, представительница Украины сказала: «В основе доверия лежат ожидания и предсказуемость. Поскольку полномасштабная война, самая кровопролитная на европейском континенте за последние восемь десятилетий, началась в разгар заседания Совета Безопасности, у нас однозначно есть проблемы и с ожиданиями, и с предсказуемостью».

Кристина Гайовишин напомнила, что нарушение суверенитета и территориальной целостности украинского государства закреплены в конституции рф: «Предполагаемый преступник недавно председательствовал в Раде. Безответственное поведение только одной страны полностью подрывает доверие. Доверие строится на основе честности и справедливости… Как только имеет место нарушение, доверие подрывается, и его нельзя восстановить без устранения и исправления несправедливости».

Заместитель постоянного представителя Украины подчеркнула, что Организация должна бороться с продолжающимися нарушениями, и концептуальный документ должен быть в центре усилий, чтобы подтвердить доверие в будущем.

«Сейчас Совет не является авторитетным ориентиром… Он не в состоянии выполнить то, для чего был создан, в частности для поддержания международного мира и безопасности… Круг безнаказанности не прерывается, если нарушитель не привлечен к ответственности. Мы приветствуем дискуссии о будущем. Но решения вышеупомянутой проблемы нет. Если мы хотим достичь того, что запланировали, мы добьемся успеха только в том случае, если будет обеспечена ответственность, если инструментарий правоприменения в отношении нарушителя будет достаточным и адекватно примененным», – отметила она.

Кристина Гайовишин указала на то, что восемь десятилетий назад Нюрнбергский трибунал послужил средством защиты от нарушений и агрессии, и выразила уверенность, что будущий суд над российскими военными преступниками сыграет такую же роль во имя доверия и мира для нынешнего и будущих поколений Организации Объединенных Наций.

Ранее

С 1 мая Швейцария председательствует в Совете Безопасности ООН.

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