Україна закликала Радбез ООН притягнути до відповідальності росію та відновити довіру до Організації
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Радбез ООН не в змозі забезпечити міжнародний мир та безпеку, злочинця не притягнуто до відповідальності, довіру неможливо відновити без усунення несправедливості – із такою заявою виступила заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин на відкритих дебатах Радбезу щодо зміцнення довіри для підтримання миру, пише УНН.
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«В основі довіри лежать очікування та передбачуваність. Оскільки повномасштабна війна, найбільш кровопролитна на європейському континенті за останні вісім десятиліть, почалася в розпал засідання Ради Безпеки, у нас однозначно є проблеми і з очікуваннями, і з передбачуваністю», – промовила представниця України, апелюючи до Статуту ООН.
Христина Гайовишин нагадала, що порушення суверенітету та територіальної цілісності України держави закріплені у конституції рф: «Гаданий злочинець нещодавно головував у Раді. Безвідповідальна поведінка лише однієї країни повністю підриває довіру. Довіра будується на основі чесності та справедливості… Щойно має місце порушення, довіра підривається, і її не можна відновити без усунення та виправлення несправедливості».
Заступниця постійного представника України наголосила, що Організація має боротися з порушеннями, що продовжуються, і концептуальний документ повинен бути в центрі зусиль, щоб підтвердити довіру в майбутньому.
«Нині Рада не є авторитетним орієнтиром… Вона не в змозі виконати те, для чого була створена, зокрема для підтримки міжнародного миру та безпеки… Коло безкарності не переривається, якщо порушника не притягнуто до відповідальності. Ми вітаємо дискусії щодо майбутнього. Але вирішення вищезгаданої проблеми немає. Якщо ми хочемо досягти того, що запланували, ми досягнемо успіху лише в тому випадку, якщо буде забезпечена відповідальність, якщо інструментарій правозастосування стосовно порушника буде достатнім та адекватно застосованим», – зазначила вона.
Христина Гайовишин вказала на те, що вісім десятиліть тому Нюрнберзький трибунал послужив засобом захисту від порушень та агресії, і висловила впевненість, що майбутній суд над російськими військовими злочинцями відіграє таку саму роль в ім'я довіри та миру для нинішнього та майбутніх поколінь Організації Об'єднаних Націй.
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З 1 травня Швейцарія головує у Раді Безпеки ООН.
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