Немцы рассказали, почему больше не хотят заниматься бизнесом на свиньях
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Немецкие фермеры в отчаянии и хотят выходить из бизнеса, связанного с свиноводством. Об сообщили в Thepigsite, передает УНН.
Цитата
“Свиноводство Германии в глубоком кризисе, который вызвало ряд негативных факторов в последние годы: сокращение потребления свинины населением, ухудшение погодных условий, влияние на продолжительность и активность сезона барбекю, сокращение продаж для гостинично-ресторанных бизнесов из-за ограничений COVID-19, запрет на экспорт немецкой свинины из-за африканской чумы свиней”, — пояснили в Thepigsite.
К слову
С начала года украинские производители свинины увеличили цены на 10%.
При этом Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.
Всемирная организация здравоохранения тем временем сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.
Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.