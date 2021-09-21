Німці розповіли, чому більше не хочуть займатися бізнесом на свинях

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"Свинарство Німеччини у глибокій кризі, яку викликала низка негативних факторів в останні роки: скорочення споживання свинини населенням, погіршення погодних умов, вплив на тривалість і активність сезону барбекю, скорочення продажів для готельно-ресторанних бізнесів через обмеження COVID-19, заборона на експорт німецької свинини через африканську чуму свиней", - пояснили в Thepigsite.

До речі

З початку року українські виробники свинини збільшили ціни на 10%.

При цьому МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м'яса до 500 грам на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров'я, тим часом, повідомляє про дані, які встановлюють зв'язок між споживанням червоного м'яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання в їжу м'ясної продукції і червоного м'яса, оскільки з ними пов'язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.