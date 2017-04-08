Немцы и британцы лидируют среди иностранцев в покупке билетов на Евровидение-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Немцы и британцы лидируют среди иностранцев в покупке билетов на песенный конкурс "Евровидение-2017", финал которого состоится в Киеве в мае. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в Twitter, передает УНН.
"Среди иностранцев, которые уже приобрели билеты на Евровидение-2017, лидируют немцы и британцы", - сообщил он.
Полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 - 13 мая.
Украина выступит под 22-м номером в финале Евровидения-2017.
Напомним, во время Евровидения в Киеве будут работать 8-10 тысяч правоохранителей.