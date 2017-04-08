Немцы и британцы лидируют среди иностранцев в покупке билетов на Евровидение-2017

"Среди иностранцев, которые уже приобрели билеты на Евровидение-2017, лидируют немцы и британцы", - сообщил он.

Полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 - 13 мая.

Украина выступит под 22-м номером в финале Евровидения-2017.

Напомним, во время Евровидения в Киеве будут работать 8-10 тысяч правоохранителей.