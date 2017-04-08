Німці і британці лідирують серед іноземців у купівлі квитків на Євробачення-2017

"Серед іноземців, що уже придбали квитки на Євробачення-2017, лідирують німці та британці", - повідомив він.

Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 – 13 травня.

Україна виступить під 22-м номером у фіналі Євробачення-2017.

Нагадаємо, під час Євробачення у Києві працюватимуть 8-10 тисяч правоохоронців.