Німці і британці лідирують серед іноземців у купівлі квитків на Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Німці і британці лідирують серед іноземців у купівлі квитків на пісенний конкурс "Євробачення-2017", фінал якого відбудеться у Києві в травні. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко у Twitter, передає УНН.
"Серед іноземців, що уже придбали квитки на Євробачення-2017, лідирують німці та британці", - повідомив він.
Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 – 13 травня.
Україна виступить під 22-м номером у фіналі Євробачення-2017.
Нагадаємо, під час Євробачення у Києві працюватимуть 8-10 тисяч правоохоронців.