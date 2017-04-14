Немецкий баскетболист Д.Новицки проведет 20 сезон в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Немецкий форвард "Даллас Маверикс" Дирк Новицки подтвердил, что продолжит выступления в сезоне 2017/18 который станет для него 20-м в карьере, сообщает УНН со ссылкой на сайт The Score.
Летом прошлого года немец подписал с "Далласом" двухлетнее соглашение на 50 млн долларов с командной опцией, рассчитанной на второй год.
По информации издания Д.Новицки стремится повторить рекорд экс-защитника "Лейкерс" Коби Брайанта, который сыграл в одной команде НБА всю карьеру, а именно 20 сезонов.
Примечательно, что в сезоне 2016-17 немец достиг отметки в 30 тыс. набранных очков и вошел в топ-6 самых результативных баскетболистов в истории Ассоциации, где также находятся Карим Абдул-Джаббар, Карл Мэлоун, Коби Брайант, Майкл Джордан и Уилт Чемберлен.
Отметим, чтобы достичь пятой строчки, 38-летнему форварду в следующем сезоне нужно набрать больше 1159 очков.
Заметим, что в нынешнем регулярном чемпионате НБА форвард в среднем проводил на площадке 26,4 минуты, набирал 14,2 очка и делал 6,5 подбора.
Добавим также, в 2011 году Д.Новицки становился чемпионом НБА, а 13 раз принимал участие в матчах всех звезд НБА.
Как сообщал УНН, украинский баскетболист С.Михайлюк может попасть в НБА .