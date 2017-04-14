Немецкий баскетболист Д.Новицки проведет 20 сезон в НБА

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53837 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105521 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162508 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119394 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118309 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113513 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104926 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107246 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103725 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Немецкий баскетболист Д.Новицки проведет 20 сезон в НБА

Немецкий баскетболист Д.Новицки проведет 20 сезон в НБА

Киев  •  УНН

 • 10974 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Немецкий форвард "Даллас Маверикс" Дирк Новицки подтвердил, что продолжит выступления в сезоне 2017/18 который станет для него 20-м в карьере, сообщает УНН со ссылкой на сайт The Score.

Летом прошлого года немец подписал с "Далласом" двухлетнее соглашение на 50 млн долларов с командной опцией, рассчитанной на второй год.

По информации издания Д.Новицки стремится повторить рекорд экс-защитника "Лейкерс" Коби Брайанта, который сыграл в одной команде НБА всю карьеру, а именно 20 сезонов.

Примечательно, что в сезоне 2016-17 немец достиг отметки в 30 тыс. набранных очков и вошел в топ-6 самых результативных баскетболистов в истории Ассоциации, где также находятся Карим Абдул-Джаббар, Карл Мэлоун, Коби Брайант, Майкл Джордан и Уилт Чемберлен.

Отметим, чтобы достичь пятой строчки, 38-летнему форварду в следующем сезоне нужно набрать больше 1159 очков.

Заметим, что в нынешнем регулярном чемпионате НБА форвард в среднем проводил на площадке 26,4 минуты, набирал 14,2 очка и делал 6,5 подбора.

Добавим также, в 2011 году Д.Новицки становился чемпионом НБА, а 13 раз принимал участие в матчах всех звезд НБА.

Как сообщал УНН, украинский баскетболист С.Михайлюк может попасть в НБА .

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