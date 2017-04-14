Німецький баскетболіст Д.Новіцкі проведе 20 сезон в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Німецький форвард "Даллас Маверікс" Дірк Новіцкі підтвердив, що продовжить виступи в сезоні-2017/18, який стане для нього 20-м в кар'єрі, повідомляє УНН з посиланням на сайт The Score.
Влітку минулого року німець підписав з "Далласом "дворічну угоду на 50 мільйонів доларів з командної опцією, розрахованою на другий рік.
За інформацією видання Д.Новіцкі прагне повторити рекорд екс-захисника "Лейкерс" Кобі Браянта, який відіграв в одній команді НБА всю кар'єру, а саме 20 сезонів.
Примітно, що у сезоні 2016-17 німець досяг позначки в 30 тисяч набраних очок і увійшов до топ-6 найрезультативніших баскетболістів в історії Асоціації, де також знаходяться Карім Абдул-Джаббар, Карл Мелоун, Кобі Браянт, Майкл Джордан і Вілт Чемберлен.
Зазначимо, щоб досягти п'ятого рядка, 38-річному форварду в наступному сезоні потрібно набрати більше 1159 очок.
Зауважимо, що у нинішньому регулярному чемпіонаті НБА форвард в середньому проводив на майданчику 26,4 хвилини, набирав 14,2 очка і робив 6,5 підбирання.
Додамо також, у 2011 році Д.Новіцкі ставав чемпіоном НБА, а 13 разів приймав участь у Матчах усіх зірок НБА.
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