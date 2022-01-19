Немецкий наставник покинул стан сборной Украины по гандболу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Федерация гандбола Украины объявила о прекращении соглашения с наставником мужской сборной Украины Михаэлем Биглером, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФГУ.
Детали
Согласно договоренности с немецким специалистом, после окончания выступлений сборной Украины на Евро-2022 должно быть принято решение относительно его дальнейшей работы с командой. В конце концов Михаэль Биглер принял решение покинуть тренерский штаб "сине-желтых".
Примечательно, что под руководством Биглера сборная прошла сборы в ноябре в венгерском Балатонбогларе и два сбора в Запорожье в декабре и январе, после чего выступила на чемпионате Европы-2022.
Из-за отмены контрольного турнира в Швейцарии команда приехала на континентальное первенство не имея игровой практики, что не могло не сказаться на результатах. Играя в одной группе с топ-командами Сербией, олимпийскими чемпионами Францией и вице-чемпионами прошлого Евро Хорватией, "сине-желтые" потерпели три поражения и не вышли из группы.
Дополнение
Работу в тренерском штабе сборной Украины продолжит Вячеслав Лочман. Впереди у команды подготовка и участие в матчах отбора на чемпионат мира-2023.