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Німецький наставник покинув стан збірної України з гандболу

Німецький наставник покинув стан збірної України з гандболу

Київ • УНН

 • 14029 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Федерація гандболу України оголосила про припинення угоди із наставником чоловічої збірної України Міхаелем Біглером, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФГУ.

Деталі

Згідно з домовленістю з німецьким  фахівцем, після завершення виступів збірної України на Євро-2022 мало бути прийняте рішення, щодо його подальшої роботи з командою. Зрештою Міхаель Біглер прийняв рішення залишити тренерський штаб "синьо-жовтих".

Примітно, що під керівництвом Біглера збірна пройшла збори в листопаді в угорському Балатонбогларі та два збори у Запоріжжі у грудні та січні, після чого виступила на чемпіонаті Європи-2022.

Через скасування контрольного турніру в Швейцарії команда приїхала на континентальну першість не маючи ігрової практики, що не могло не позначитись на результатах.  Граючи в одній групі з топ-командами Сербією, олімпійськими чемпіонами Францією та віце-чемпіонами минулого Євро Хорватією, "синьо-жовті" зазнали трьох поразок і не вийшли з групи.

Доповнення

Роботу в тренерському штабі збірної України продовжить В’ячеслава Лочман. Попереду у команди підготовка та участь у матчах відбору на чемпіонат світу-2023.   

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