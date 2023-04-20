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Немецкие профсоюзы объявили о забастовке железнодорожников в пятницу

Немецкие профсоюзы объявили о забастовке железнодорожников в пятницу

Киев • УНН

 • 476150 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Немецкие профсоюзы объявили о забастовке железнодорожников в пятницу. Об этом пишет Deutsche Welle, передает УНН.

Детали

Немецкие профсоюзы объявили общенациональную забастовку железнодорожников на пятницу после того, как ключевой транспортный профсоюз заявил, что его требования по повышению зарплаты не были выполнены.

Забастовка затронет около 50 компаний, включая национального железнодорожного оператора Deutsche Bahn.

"Тот факт, что мы должны принять такой курс действий, является полной ответственностью руководства, которое пока что отказывалось вести конструктивные переговоры", – заявили в профсоюзе.

Профсоюзы хотят повышения зарплаты на 12%, или минимум на 650 евро в месяц, для своих 230 000 членов на фоне роста инфляции и стоимости жизни.

Напомним

Немецкий профсоюз призвал к двухдневной забастовке в трех аэропортах в четверг.

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