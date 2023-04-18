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Німецька профспілка закликала до дводенного страйку у трьох аеропортах в четвер

Німецька профспілка закликала до дводенного страйку у трьох аеропортах в четвер

Київ • УНН

 • 509250 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Німецька профспілка працівників сфери обслуговування Verdi закликала до попереджувальних страйків протягом усього дня у четвер та п'ятницю для співробітників у кількох районах аеропортів Дюссельдорфа, Гамбурга та Кельна/Бонна. Про це пише dpa, передає УНН.

Деталі

Сектори, які будуть порушені, включають зону авіаційної безпеки, контроль пасажирів, контроль персоналу та товарів, а також зони обслуговування.

«Через страйк слід очікувати на збільшення часу очікування або навіть скасування рейсів», - попередила профспілка у вівторок.

Причиною страйків стали переговори Verdi з Федеральною асоціацією підприємств авіаційної безпеки щодо погодинних премій за нічні зміни, суботу, неділю та роботу у святкові дні.

Робітники також борються за найкращу колективну угоду про оплату понаднормової роботи співробітників служби безпеки та обслуговування у комерційних аеропортах.

Очікується, що переговори продовжаться 27 та 28 квітня.

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