Немецкий профсоюз призвал к двухдневной забастовке в трех аэропортах в четверг
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Немецкий профсоюз работников сферы обслуживания Verdi призвал к предупредительным забастовкам в течение всего дня в четверг и пятницу для сотрудников в нескольких районах аэропортов Дюссельдорфа, Гамбурга и Кёльна/Бонна. Об этом пишет dpa, передает УНН.
Детали
Секторы, которые будут затронуты, включают зону авиационной безопасности, контроль пассажиров, контроль персонала и товаров, а также зоны обслуживания.
«Из-за забастовки следует ожидать увеличения времени ожидания или даже отмены рейсов», - предупредил профсоюз во вторник.
Причиной забастовок стали переговоры Verdi с Федеральной ассоциацией предприятий авиационной безопасности относительно почасовых премий за ночные смены, субботу, воскресенье и работу в праздничные дни.
Рабочие также борются за лучшее коллективное соглашение об оплате сверхурочной работы сотрудников службы безопасности и обслуживания в коммерческих аэропортах.
Ожидается, что переговоры продолжатся 27 и 28 апреля.