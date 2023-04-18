Немецкий профсоюз призвал к двухдневной забастовке в трех аэропортах в четверг

Детали

Секторы, которые будут затронуты, включают зону авиационной безопасности, контроль пассажиров, контроль персонала и товаров, а также зоны обслуживания.

«Из-за забастовки следует ожидать увеличения времени ожидания или даже отмены рейсов», - предупредил профсоюз во вторник.

Причиной забастовок стали переговоры Verdi с Федеральной ассоциацией предприятий авиационной безопасности относительно почасовых премий за ночные смены, субботу, воскресенье и работу в праздничные дни.

Рабочие также борются за лучшее коллективное соглашение об оплате сверхурочной работы сотрудников службы безопасности и обслуживания в коммерческих аэропортах.

Ожидается, что переговоры продолжатся 27 и 28 апреля.