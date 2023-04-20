Німецькі профспілки оголосили про страйк залізничників у п'ятницю
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Німецькі профспілки оголосили про страйк залізничників у п'ятницю. Про це пише Deutsche Welle, передає УНН.
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Німецькі профспілки оголосили загальнонаціональний страйк залізничників на п'ятницю після того, як ключова транспортна профспілка заявила, що її вимоги щодо підвищення зарплати не були виконані.
Страйк торкнеться близько 50 компаній, включаючи національного залізничного оператора Deutsche Bahn.
"Той факт, що ми маємо прийняти такий курс дій, є повною відповідальністю керівництва, яке поки що відмовлялося вести конструктивні переговори", – заявили в профспілці.
Профспілки хочуть підвищення зарплати на 12%, або мінімум на 650 євро на місяць, для своїх 230 000 членів на тлі зростання інфляції та вартості життя.
Нагадаємо
Німецька профспілка закликала до дводенного страйку у трьох аеропортах в четвер.