Немецкие католические священники оказались в центре порно-скандала - СМИ

Детали

Немецких католических священников поймали на просмотре порно. Как известно, это не запрещается католической церковью, но в ходе проверки выяснилось, что целый ряд сотрудников архиепископства уделял этому слишком много времени.

По информации издания Kölner Stadt-Anzeiger проверка прошла еще в 2022 году. В результате был составлен список из десятков имен, в том числе высокопоставленных священников, также туда попал один экс-сотрудник без духовного звания, против которого идет расследование по подозрению в хранении детской порнографии.

В конце июня стало известно, напомнило DW, что в 2022 году на фоне расследований о многочисленных преступлениях священников на сексуальной почве 522 821 гражданин ФРГ официально вышел из католической церкви - это рекордное количество покинувших Германию католической церкви за один год.

Напомним

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего настоятеля храма УПЦ (МП) в Днепре по подозрению в развращении родных дочерей и создании детской порнографии.