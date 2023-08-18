Німецькі католицькі священики опинились у центрі порно-скандалу - ЗМІ

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Німецьких католицьких священник спіймали на перегляді порно. Як відомо, це не забороняється католицькою церквою, але в ході перевірки з'ясувалося, що ціла низка співробітників архієпископства приділяла цьому занадто багато часу.

За інформацією видання Kölner Stadt-Anzeiger перевірка пройшла ще 2022 року. В результаті було складено список із десятків імен, у тому числі високопоставлених священиків, також туди потрапив один експрацівник без духовного звання, проти якого йде розслідування за підозрою у зберіганні дитячої порнографії.

Наприкінці червня стало відомо, нагадало DW, що у 2022 році на тлі розслідувань про численні злочини священиків на сексуальному ґрунті 522 821 громадянин ФРН офіційно вийшов з католицької церкви - це рекордна кількість католицької церкви, що залишили Німеччину, за один рік.

Нагадаємо

Суд направлено обвинувальний висновок щодо колишнього настоятеля храму УПЦ (МП) у Дніпрі за підозрою у розбещенні рідних дочок та створенні дитячої порнографії.