Германия значительно упростила путь к ПМЖ для мигрантов

КИЕВ. 6 июля. УНН. Десятки тысяч мигрантов, проживающих в Германии на протяжении многих лет без долгосрочного разрешения на пребывание в стране, будут иметь право на постоянное проживание после того, как правительство одобрило в среду новый закон о миграции. Об этом УНН информирует ссылаясь на агентство dpa.