Германия значительно упростила путь к ПМЖ для мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Десятки тысяч мигрантов, проживающих в Германии на протяжении многих лет без долгосрочного разрешения на пребывание в стране, будут иметь право на постоянное проживание после того, как правительство одобрило в среду новый закон о миграции. Об этом УНН информирует ссылаясь на агентство dpa.
Детали
Новое постановление, одобренное Кабинетом министров, распространяется примерно на 136 000 человек, проживавших в Германии не менее пяти лет до 1 января 2022 года.
Те, кто отвечает требованиям, могут сначала подать заявление на получение статуса проживания на один год, а затем подать заявление на постоянное проживание в Германии. Они должны зарабатывать достаточно денег, чтобы вести независимую жизнь в стране, говорить на немецком и доказать, что они «хорошо интегрированы» в общество.
Лица, младше 27 лет, уже могут подать заявление на получение вида на жительство в Германии после трех лет проживания в стране.
Новое миграционное положение также облегчит лицам, ищущим убежища, изучение немецкого языка — до сих пор только те, кто имел реальные шансы получить убежище в стране, имели право на языковые курсы — и все лица, заботящиеся о предоставлении убежища получили возможность записаться на курсы.
Для квалифицированных рабочих, таких как специалисты по информационным технологиям и другие, имеющие профессии, крайне необходимые в Германии, новое положение позволит им сразу переехать в Германию вместе со своими семьями, что раньше было невозможно. Членам семьи не нужно владеть каким-либо языком перед переездом в страну.
Законопроект также облегчит депортацию преступников, включая продление содержания под стражей в ожидании депортации для некоторых правонарушителей с трех месяцев до шести месяцев. Продолжение предназначено для того, чтобы дать властям больше времени для подготовки к депортации, например, для уточнения личности, получения недостающих документов и организации места в самолете, сообщило немецкое информационное агентство dpa.