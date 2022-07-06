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Німеччина значно спростила шлях до ПМЖ для мігрантів

Німеччина значно спростила шлях до ПМЖ для мігрантів

Київ • УНН

 • 202537 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Десятки тисяч мігрантів, які живуть у Німеччині протягом багатьох років без довгострокового дозволу на перебування в країні, матимуть право на постійне проживання після того, як уряд схвалив у середу новий закон про міграцію. Про це УНН інформує посилаючись на агенство dpa.

Деталі

Нова ухвала, схвалена Кабінетом міністрів, поширюється приблизно на 136 000 осіб, які проживали в Німеччині не менше п'яти років до 1 січня 2022 року.

Ті, хто відповідає вимогам, спочатку можуть подати заяву на отримання статусу проживання на один рік, а потім подати заяву на постійне проживання в Німеччині. Вони мають заробляти достатньо грошей, щоб вести незалежне життя в країні, говорити німецькою та довести, що вони «добре інтегровані» у суспільство.

Особи, молодші 27 років, вже можуть подати заяву на отримання посвідки на проживання в Німеччині після трьох років проживання в країні.

Нове міграційне становище також полегшить особам, які шукають притулку, вивчення німецької мови — досі тільки ті, хто мав реальні шанси отримати притулок у країні, мали право на мовні курси — і всі особи, які клопочуться про надання притулку, отримали можливість записатися на курси.

Для кваліфікованих робітників, таких як фахівці з інформаційних технологій та інші, які мають професії, які вкрай необхідні в Німеччині, нове становище дозволить їм одразу переїхати до Німеччини разом зі своїми сім'ями, що раніше було неможливо. Членам сім'ї не потрібно володіти якоюсь мовою перед переїздом до країни.

Законопроект також полегшить депортацію злочинців, включаючи продовження утримання під вартою в очікуванні депортації для деяких правопорушників із трьох місяців до шести місяців. Продовження призначене для того, щоб дати владі більше часу для підготовки до депортації, наприклад, для уточнення особистості, отримання документів, що бракують, і організації місця в літаку, повідомило німецьке інформаційне агентство dpa.

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