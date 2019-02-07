Германия запретила Facebook собирать данные о пользователях
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Антимонопольная служба Германии решила ограничить сбор данных Facebook в стране из-за того, что соцсеть собирала информацию о пользователях без их согласия. Об этом сообщает Euronews, передаёт УНН.
Национальная антимонопольная служба постановила, что соцсеть злоупотребляла своим влиянием при обмене информацией со сторонним приложениями - такими как Twitter, WhatsApp и Instagram. Причем сведения о клиентах собирались без их добровольного согласия. Об утечке данных и о том, куда они передавались, пользователи зачастую даже и не подозревали.
В свою очередь, компания Facebook с решением регулятора не согласна и намерена его обжаловать.
Как сообщал УНН, социальная сеть Facebook удалила нескольких сотен страниц и учетных записей, связанных с Ираном.