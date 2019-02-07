Німеччина заборонила Facebook збирати дані про користувачів

Національна антимонопольна служба постановила, що соцмережа зловживала своїм впливом при обміні інформацією зі стороннім додатками - такими як Twitter, WhatsApp і Instagram. Причому відомості про клієнтів збиралися без їх добровільної згоди. Про витік даних і про те, куди вони передавалися, користувачі часто навіть і не підозрювали.



У свою чергу, компанія Facebook з рішенням регулятора не згодна і має намір його оскаржити.



Як повідомляв УНН, соціальна мережа Facebook видалила декількох сотень сторінок і облікових записів, пов'язаних з Іраном.