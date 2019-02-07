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Німеччина заборонила Facebook збирати дані про користувачів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Антимонопольна служба Німеччини вирішила обмежити збір даних Facebook в країні через те, що соцмережа збирала інформацію про користувачів без їх згоди. Про це повідомляє Euronews, передає УНН.

Національна антимонопольна служба постановила, що соцмережа зловживала своїм впливом при обміні інформацією зі стороннім додатками - такими як Twitter, WhatsApp і Instagram. Причому відомості про клієнтів збиралися без їх добровільної згоди. Про витік даних і про те, куди вони передавалися, користувачі часто навіть і не підозрювали.

У свою чергу, компанія Facebook з рішенням регулятора не згодна і має намір його оскаржити.

Як повідомляв УНН, соціальна мережа Facebook видалила декількох сотень сторінок і облікових записів, пов'язаних з Іраном.

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